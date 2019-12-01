Gestiona Raúl Morón mejores condiciones para municipios de Michoacán 

Gestiona Raúl Morón mejores condiciones para municipios de Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 19:24:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Panindícuaro, Mich., a 15 de agosto de 2025.- "Raúl Morón ha sido trascendental en gestiones que han permitido el avance de la transformación en diversos municipios, incluído el nuestro", destacó el alcalde de Panindícuaro, Manuel López Meléndez, durante la presentación de su primer informe de gobierno, el cual contó con la presencia del senador de la República.

El legislador morenista ha acompañado a diversos presidentes municipales en la presentación de sus informes a la ciudadanía, como el pasado jueves en Maravatío, donde también le fue reconocido su apoyo por parte del alcalde Mario Pérez Flores.

Como senador por Michoacán y dada su cercanía con la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, Raúl Morón ha impulsado el acercamiento de autoridades municipales y liderazgos de sectores como el del campo con representantes del Gobierno Federal, en el afán de construir soluciones colectivas a sus necesidades.

Por su parte, Raúl Morón señaló que los grandes avances en el bienestar de las y los michoacanos son producto del trabajo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y llamó a respaldar y defender sus acciones para consolidar el régimen del Humanismo Mexicano.

El legislador agradeció las muestras de cariño de la gente y calificó como excepcional el trabajo que presidentes municipales como Manuel López Meléndez y Mario Pérez, a quienes refrendó su disposición para apoyar desde su trinchera.

Previo al evento de presentación del informe y como un ejemplo del apoyo que ha conseguido para los municipios, Raúl Morón acompañó al alcalde de Panindícuaro a la inauguración de la Casa de Protección a la Mujer, al Infante y al Adulto Mayor, espacio que fungirá como un refugio para personas en condición de vulnerabilidad y que ofrecerá además alimentación, atención médica y psicológica, así como orientación jurídica.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Previo a un partido de la LigaMX se suscitó un tiroteo a las afueras del Estadio Cuauhtémoc en Puebla; se reporta una persona muerta y un lesionado 
Por problemas vecinales ultiman a un hombre en Ciudad Hidalgo, Michoacán
Fuerte lluvia deja severas afectaciones en Purépero, Michoacán 
En Maravatío, Michoacán aseguran cuatro unidades con alteraciones en sus medios de identificación
Más información de la categoria
Caen exfiscal de Veracruz y “Lady Drones”: Por uno ofrecían 1 millón de pesos, a la otra la señalan por ataques a miitares en límites de Michoacán con Jalisco
Califican como productivas las negociaciones entre Trump y Putin
Aseguran cargamento de rosas con sustancias ilícitas valorado en más de 7 millones de dólares proveniente de México
Marina da golpe de 3.5 mil millones en Nayarit: Asegura laboratorio clandestino con más de 12 toneladas de estupefacientes
Comentarios