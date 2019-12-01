Gestiona Raúl Morón mejores condiciones para municipios de Michoacán 

Panindícuaro, Mich., a 15 de agosto de 2025.- "Raúl Morón ha sido trascendental en gestiones que han permitido el avance de la transformación en diversos municipios, incluído el nuestro", destacó el alcalde de Panindícuaro, Manuel López Meléndez, durante la presentación de su primer informe de gobierno, el cual contó con la presencia del senador de la República.

El legislador morenista ha acompañado a diversos presidentes municipales en la presentación de sus informes a la ciudadanía, como el pasado jueves en Maravatío, donde también le fue reconocido su apoyo por parte del alcalde Mario Pérez Flores.

Como senador por Michoacán y dada su cercanía con la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, Raúl Morón ha impulsado el acercamiento de autoridades municipales y liderazgos de sectores como el del campo con representantes del Gobierno Federal, en el afán de construir soluciones colectivas a sus necesidades.

Por su parte, Raúl Morón señaló que los grandes avances en el bienestar de las y los michoacanos son producto del trabajo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y llamó a respaldar y defender sus acciones para consolidar el régimen del Humanismo Mexicano.

El legislador agradeció las muestras de cariño de la gente y calificó como excepcional el trabajo que presidentes municipales como Manuel López Meléndez y Mario Pérez, a quienes refrendó su disposición para apoyar desde su trinchera.

Previo al evento de presentación del informe y como un ejemplo del apoyo que ha conseguido para los municipios, Raúl Morón acompañó al alcalde de Panindícuaro a la inauguración de la Casa de Protección a la Mujer, al Infante y al Adulto Mayor, espacio que fungirá como un refugio para personas en condición de vulnerabilidad y que ofrecerá además alimentación, atención médica y psicológica, así como orientación jurídica.