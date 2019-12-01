Gestiona Alma Mireya González Sánchez proyectos turísticos para fortalecer el desarrollo de Quiroga

Gestiona Alma Mireya González Sánchez proyectos turísticos para fortalecer el desarrollo de Quiroga
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 19:04:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Quiroga, Michoacán, a 20 de abril de 2026.– Con el firme compromiso de impulsar el crecimiento y bienestar del municipio, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, reiteró que su administración continúa tocando puertas y gestionando acciones concretas para que a Quiroga le vaya mejor.

Como parte de estas gestiones, informó que acudió ante la Secretaría de Turismo del Estado a presentar  diversos proyectos estratégicos enfocados en fortalecer la atención y experiencia de quienes visitan el municipio, el cual es un municipio que tiene grandes riquezas que ofrecer a los visitantes.

Detalló que estas propuestas están diseñadas para consolidar a Quiroga como un destino turístico más atractivo y competitivo, generando así una mayor derrama económica en beneficio de las familias quiroguenses.

La alcaldesa destacó que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno es fundamental para detonar el desarrollo local, por lo que reiteró su disposición de seguir sumando esfuerzos que impulsen el crecimiento del municipio.

“Estamos convencidos de que trabajando en equipo podemos lograr grandes resultados. Seguiremos gestionando y construyendo un mejor futuro para Quiroga”, puntualizó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Uruapan, Michoacán recuperan tráiler y camioneta robadas 
Michoacán: En pleno auge “huachicol” y violencia en el Cuitzeo de Rosa Elia Milán Pintor; reporta FGR en un solo día aseguramiento de tres tomas clandestinas
En palenque clandestino de Morelia, Michoacán, aseguran 29 aves con vida y encuentran 41 más sin vida
Detienen en Uruapan a un hombre, por el delito de violación en agravio de su hijastra adolescente
Más información de la categoria
Michoacán: En pleno auge “huachicol” y violencia en el Cuitzeo de Rosa Elia Milán Pintor; reporta FGR en un solo día aseguramiento de tres tomas clandestinas
Relación con "candidateables" a la gubernatura de Michoacán es institucional, no de apoyo: CNTE Poder de Base
Sheinbaum niega conocimiento sobre presencia de agentes de EE.UU. en operativo en Chihuahua
Balacera sorprende en Pirámides de Teotihuacan; habría al menos dos personas sin vida y 15 heridos
Comentarios