Gestiona Alma Mireya González Sánchez proyectos turísticos para fortalecer el desarrollo de Quiroga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 19:04:13

Quiroga, Michoacán, a 20 de abril de 2026.– Con el firme compromiso de impulsar el crecimiento y bienestar del municipio, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, reiteró que su administración continúa tocando puertas y gestionando acciones concretas para que a Quiroga le vaya mejor.

Como parte de estas gestiones, informó que acudió ante la Secretaría de Turismo del Estado a presentar diversos proyectos estratégicos enfocados en fortalecer la atención y experiencia de quienes visitan el municipio, el cual es un municipio que tiene grandes riquezas que ofrecer a los visitantes.

Detalló que estas propuestas están diseñadas para consolidar a Quiroga como un destino turístico más atractivo y competitivo, generando así una mayor derrama económica en beneficio de las familias quiroguenses.

La alcaldesa destacó que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno es fundamental para detonar el desarrollo local, por lo que reiteró su disposición de seguir sumando esfuerzos que impulsen el crecimiento del municipio.

“Estamos convencidos de que trabajando en equipo podemos lograr grandes resultados. Seguiremos gestionando y construyendo un mejor futuro para Quiroga”, puntualizó.