Gestión municipal y apoyo estatal consolidan el desarrollo de Los Reyes: Humberto Jiménez

Los Reyes, Michoacán, a 27 de enero de 2026.- Como parte de las acciones para seguir impulsando el desarrollo del municipio, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado de Michoacán, Gladyz Butanda Macías, con el objetivo de revisar a detalle los proyectos estratégicos que se estarán desarrollando en beneficio de las familias reyenses.

El alcalde destacó que este encuentro permitió analizar de manera puntual las obras y acciones que vienen para el municipio, dejando claro el compromiso de su gobierno de gestionar soluciones reales que impacten positivamente en la calidad de vida de la población.

Humberto Jiménez reconoció el trabajo y la disposición de la secretaria Gladyz Butanda Macías, a quien calificó como una funcionaria comprometida con el desarrollo del estado y, en particular, con el progreso de Los Reyes, al mantener una comunicación cercana y constante con el municipio.

El presidente municipal subrayó que el avance de Los Reyes es resultado del trabajo unido y organizado, donde la coordinación entre los distintos niveles de gobierno ha sido clave para concretar proyectos que transforman el entorno urbano y fortalecen la movilidad.

Finalmente, reiteró que su administración seguirá gestionando y logrando acciones que impacten directamente en la vida de las familias reyenses, convencido de que el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y Federación es la ruta para construir un mejor futuro para Los Reyes.