Gestión de nueva ambulancia para La Huacana, salvará vidas: Reyes Galindo 

Gestión de nueva ambulancia para La Huacana, salvará vidas: Reyes Galindo 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 17:17:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

La Huacana, Michoacán, a 9 de diciembre de 2025.- Reyes Galindo Pedraza, diputado local por el Distrito 22 de Múgica, se congratuló porque este martes se logró concretar la gestión de una nueva ambulancia para La Huacana, ya que afirmó este acto, además de buena voluntad, representa que muchas vidas se podrán salvar tanto en el municipio,  como en la región.

"Hoy les comparto con gran alegría y junto a la presidenta municipal, Yaritza Rosas, una gran noticia para las y los huacanenses, pues hemos logrado que este municipio cuente con una nueva ambulancia, con la que estamos seguros será una gran oportunidad para rescatar a quienes lo necesiten", indicó el además coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán. 

Reyes Galindo, destacó además que esta es una gran oportunidad para atender emergencias de manera inmediata, garantizar traslados seguros y sobre todo para salvar vidas, por lo que continuarán realizando todas las gestiones necesarias para que lleguen más herramientas que procuren la salud y bienestar de toda la población. 

"Agradecemos profundamente al Gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla por su apoyo y por hacer realidad esta necesidad tan sensible. Seguimos trabajando, porque la salud de nuestra gente es la máxima prioridad, este logro es de todos y nuestro compromiso con la gente se reafirma hoy", señaló el legislador.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Pobladores bloquean la circulación en la carretera Zamora-Zacapu en Michoacán; ya fue liberada
Se registra choque-volcadura en la carretera a Tlacote del municipio de Querétaro
Hombre queda grave al ser atropellado en la avenida Pasteur Sur del municipio de Querétaro
Dan golpe millonario al crimen; destruyen 5 laboratorios clandestinos en Sinaloa
Más información de la categoria
Localizan sana y salva a María Edith reportada como desaparecida en Zitácuaro, Michoacán 
Acribillan a policías tras persecución en Apatzingán, Michoacán: Despliegan mega operativo por tierra y aire; reportan dos agentes heridos 
Huachicoleo a un paso de Morelia: Detectan toma clandestina de hidrocarburo en Tarímbaro; FGR Michoacán abre investigación
En Yurécuaro, Michoacán, hombre es arrollado por el ferrocarril, está grave
Comentarios