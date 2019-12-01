Gestión de nueva ambulancia para La Huacana, salvará vidas: Reyes Galindo 

La Huacana, Michoacán, a 9 de diciembre de 2025.- Reyes Galindo Pedraza, diputado local por el Distrito 22 de Múgica, se congratuló porque este martes se logró concretar la gestión de una nueva ambulancia para La Huacana, ya que afirmó este acto, además de buena voluntad, representa que muchas vidas se podrán salvar tanto en el municipio, como en la región.

"Hoy les comparto con gran alegría y junto a la presidenta municipal, Yaritza Rosas, una gran noticia para las y los huacanenses, pues hemos logrado que este municipio cuente con una nueva ambulancia, con la que estamos seguros será una gran oportunidad para rescatar a quienes lo necesiten", indicó el además coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán.

Reyes Galindo, destacó además que esta es una gran oportunidad para atender emergencias de manera inmediata, garantizar traslados seguros y sobre todo para salvar vidas, por lo que continuarán realizando todas las gestiones necesarias para que lleguen más herramientas que procuren la salud y bienestar de toda la población.

"Agradecemos profundamente al Gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla por su apoyo y por hacer realidad esta necesidad tan sensible. Seguimos trabajando, porque la salud de nuestra gente es la máxima prioridad, este logro es de todos y nuestro compromiso con la gente se reafirma hoy", señaló el legislador.