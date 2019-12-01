Gerardo Olloqui da banderazo a obra clave en Los Tres Ríos, Jiquilpan

Gerardo Olloqui da banderazo a obra clave en Los Tres Ríos, Jiquilpan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 12:13:47
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Jiquilpan, Michoacán, 14 de abril del 2026.- El alcalde de Jiquilpan, Michoacán, Gerardo Olloqui Estrada, dio banderazo de arranque a la construcción del puente ubicado en la comunidad de Los Tres Ríos, una obra que atiende una necesidad prioritaria.

Además fortalecerá la conectividad entre comunidades, beneficiando a cientos de familias que transitan diariamente por esta zona.

Durante el arranque, el presidente municipal destacó estar convencido de que las obras que nacen de escuchar a nuestra gente son las que verdaderamente transforman.

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