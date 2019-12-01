Gerardo Fernández Noroña se fractura la muñeca tras caída en Tepoztlán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 20:17:47

Cuernavaca, Morelos, a 17 de julio de 2026.- El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, resultó lesionado luego de sufrir una caída mientras realizaba un paseo que hace de costumbre por la zona montañosa de Tepoztlán, Morelos. El accidente le provocó una fractura en la muñeca izquierda, por lo que recibió atención médica.

Fue el propio legislador de Morena, quien dio a conocer lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde explicó que resbaló durante la caminata y posteriormente acudió al área de urgencias del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, ubicado en Cuernavaca, para ser atendido.

Junto con una fotografía en la que aparece con el brazo enyesado, Fernández Noroña comentó: "Mi nuevo look, por un rato". Además, informó que la lesión requerirá inmovilización durante aproximadamente seis semanas.

"Fui a la montaña, me caí y me hice daño. Voy saliendo del IMSS. Me rompí la muñeca, la tendré enyesada mes y medio", escribió el senador.

Asimismo, agradeció la atención brindada por el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en especial a la directora del hospital, Citlalli; a la traumatóloga Estefanía; así como al personal médico, de Rayos X y de vigilancia, por el apoyo recibido durante su atención.