"Genuino", el reclamo ciudadano por incremento al predial en Uruapan: Bedolla; no hay persecución política

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, consideró que es genuino el reclamo ciudadano en Uruapan debido al incremento al impuesto predial, pues la población está sorprendida por el aumento desde el 300 al mil por ciento en su pago, dijo.

Tras las declaraciones de la alcaldesa Grecia Quiroz sobre que es una persecución política en su contra, el mandatario estatal subrayó que es un tema 100 por ciento de carácter ciudadano, pues se han presentado denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que no es un tema político, ni amerita juicio político.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal comentó que durante semanas anteriores ha escuchado quejas y denuncias en Uruapan, pues hay personas que pagaban 600 pesos de predial anualmente y este año su cobro fue de siete mil pesos, por poner un ejemplo; recalcó que el Congreso del Estado aprobó un aumento del seis por ciento al predial a algunos municipios, pero a algunos ciudadanos el aumento fue del mil por ciento.

Añadió que ha solicitado información al municipio, además de que diputados locales han solicitado a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) la información de por qué el cobro, del cual el municipio argumenta que se trata de una actualización catastral. Aseguró que los diputados están facultados para acudir ante dicha instancia revisora.

Ramírez Bedolla declaró que el Tribunal de Justicia Administrativa, tribunal autónoma, será quien de la resolución en lo individual sobre si los cobros fueron o no excesivos.