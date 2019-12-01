Gastos de internet en Qrobús se cubre con los espacios publicitarios de las unidades: Gerardo Cuanalo 

Querétaro, Querétaro, 1 de octubre de 2026.- A partir del próximo 5 de octubre, el sistema de transporte público Qrobús reiniciará la oferta de internet inalámbrico gratuito a bordo de sus unidades, cubriendo en una primera etapa a 120 autobuses de rutas troncales y de alta demanda, anunció Gerardo Cuanalo Santos, director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ).

Explicó que, tras concluir con éxito las pruebas piloto en la ruta C52, la cual ya cuenta con el servicio operando al 100 por ciento, la conexión se extenderá a las rutas T06, T08, T09, T10, T11, T12 y C69, beneficiando de forma directa a cerca de 100 mil usuarios diarios.

Detalló que la rehabilitación y prestación del servicio de internet no generará un costo para el erario público ni para los usuarios, ya que se autofinancia con los recursos derivados de la venta de espacios publicitarios en la flota de autobuses lo cuales han generado un ingreso de 1 millón de pesos desde el inicio del esquema comercial, mientras el costo del contrato de internet es de aproximadamente 800 mil pesos que es para cubrir lo que resta del año 2026.

Ajustes en la zona de obras y llamado a la seguridad vial

Respecto al operativo vial implementado en la zona de obras de la Carretera Federal 57, el titular de la AMEQ aclaró que la habilitación temporal del carril de ascenso y descenso para vehículos particulares en Constituyentes no respondió a la invasión de un carril confinado, sino a una medida de emergencia para agilizar el tránsito de casi 50 mil personas afectadas por los embotellamientos. Indicó que la circulación en la zona volverá a su esquema habitual conforme avance la liberación de carriles por parte de las autoridades federales.

Cuanalo Santos se refirió además al incidente registrado la semana pasada en un carril confinado, donde un menor fue arrollado por una unidad de Qrobús.

Confirmó que la unidad contaba con cámaras de video y que se activaron de inmediato los protocolos correspondientes para atender la emergencia y colaborar con las autoridades competentes en el deslinde de responsabilidades.

Finalmente, recordó que todos los usuarios, operadores y terceros involucrados en incidentes viales cuentan con la cobertura del seguro contratado por el sistema de transporte público, priorizando en todo momento la atención médica y la integridad personal.