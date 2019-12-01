García Harfuch miente, sí es terrorismo lo de Coahuayana: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 9 de diciembre de 2025.- Los hechos violentos ocurridos el pasado sábado en Coahuayana sí son un acto terrorista y Omar García Harfuch miente al negar el término y asegurar que fue una disputa entre cárteles del crimen organizado, afirmó Memo Valencia, dirigente estatal del PRI.

“Miente Omar García Harfuch al decir que esto no es terrorismo, miente al insinuar que se trata de una disputa entre grupos delictivos. Ahora resulta que fue una casualidad que este acto terrorista perpetrado por un grupo criminal que estacionó la camioneta afuera de una paletería, no afuera de la comandancia de la Policía Comunitaria”, dijo.

Memo Valencia recordó que él sí estuvo en el lugar donde ocurrieron los hechos que cambiaron la vida a decenas de familias afectadas en lo material y en su integridad física.

“Yo estuve ahí a diferencia de Omar García Harfuch, estuve platicando con las víctimas, estuve en el lugar de la explosión. Por eso creo que tengo la autoridad moral para decirle a Omar García Harfuch que miente. Miente, que vaya a Coahuayana, pero no se encierre el edificio ahí de la Marina que está muy vigilado, que vaya donde están las víctimas que perdieron todo, ahí es donde quisiéramos ver a Omar García Harfuch”, insistió.

El líder del priismo michoacano recordó que no es el primer atentado ocurrido en este municipio de la Costa, hace dos años y en febrero de 2025 también se registraron explosiones atribuidas a la delincuencia, y en conjunto, estos hechos constituyen, según definiciones de organismos internacionales, no solo actos terroristas, sino también delitos de lesa humanidad, y eso es lo que el gobierno federal le tema reconocer.



“Así que estamos ante la constitución de delitos de lesa humanidad, por eso el gobierno no quiere reconocer como terrorismo, le sacan porque saben que los van a perseguir toda su vida. Ojo, presidenta Sheinbaum, ojo, Omar García Harfuch, ojo, fiscal Ernestina Godoy, no prescriben, ustedes van a terminar sus cargos y ahí van a estar persiguiéndolos”.

Finalmente, el dirigente del PRI sostuvo la necesidad de que las instancias gubernamentales apoyen de forma oportuna a las víctimas del acto terrorista de Coahuayana, porque no solo necesitan despensas, requieren tratar de recuperar sus vidas, porque la tranquilidad, paz y seguridad no la podrán tener hasta que se ponga un alto de forma efectiva a los criminales.

Acompañaron la secretaria general del PRI, Yadira Guerrero Huerta; los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Operación Política, Brenda Garnica; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; de Administración y Finanzas, Berenice Álvarez; y de Innovación Digital, Verónica Gómez; así como la dirigente del PRI en Morelia, Carolina Tomas.