En solo 7 minutos se roban piezas invaluables del museo de Louvre en París; es el más grande robo en un siglo

París, Francia, a 20 de octubre 2025.- En menos de siete minutos cuatro personas entraron al museo de Louvre, ubicado en la ciudad de París, Francia y se llevaron nueve piezas invaluables, en el que es considerado como el mayor robo en la pinacoteca en un siglo.

Según las autoridades, el robo se perpetró alrededor de las 9:30 y 9:40 horas tiempo local, los ladrones llegaron en dos motocicletas, utilizaron una escalera mecanizada y entraron a la galería de Apolo por la fachada situada en el lado que da al río Sena.

Una vez dentro del recinto, los criminales amenazaron a los agentes presentes en la sala, tomaron nueve piezas y se escaparon en sus vehículos, de acuerdo con declaraciones del ministro de Interior, Laurent Nuñez, y la titular de Cultura, Rachida Dati, quien afirmó que se trata de ladrones profesionales, que “habían hecho previamente un reconocimiento de la zona”, para saber por dónde podían acceder.

Los ladrones se llevaron joyas de un valor incalculable, que pertenecieron a las reinas María Amelia, esposa de Luis Felipe I, y Hortensia, casada con Luis Bonaparte y madre del emperador Napoleón II, también se llevaron una diadema, un collar de zafiros, dos pares de pendientes, un collar de esmeraldas, una diadema de la emperatriz Eugenia de Montijo, así como dos broches.

Así como esmeraldas, oro, zafiros y diamantes, todas de “un valor incalculable”, refirió la fiscal de la República, Laure Beccuau.

Cabe señalar que se logró recuperar la corona que perteneció a la Emperatriz Eugenia de Montijo, una joya con más de 1.300 diamantes y 56 esmeraldas que ha aparecido fuera del museo, probablemente porque se le cayó a alguno de los responsables del atraco multimillonario.