Garantizar el Estado de derecho, una prioridad: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán, 27 de diciembre de 2025.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que la administración estatal coadyuvó con la Fiscalía General del Estado (FGE) para que Raúl N., imputado por los delitos de sabotaje y daños, pudiera acceder a un cambio de medidas cautelares y siga su proceso penal en libertad.

El encargado de la política interna dijo que con esta determinación se contribuye a que las investigaciones sobre los hechos ocurridos el pasado 2 de noviembre, en Palacio de Gobierno, se desarrollen con plena garantía de las actuaciones procesales, respetando los derechos de las partes involucradas.

Zepeda Villaseñor explicó que la administración estatal, en coordinación con la Fiscalía, brindó acompañamiento a la defensa del imputado, lo que permitió que este sábado se concretara su liberación, con el compromiso de que continúe enfrentando el proceso penal en los términos que establece la normatividad vigente.

Reiteró la postura firme de la administración estatal a favor del respeto al Estado de derecho, al debido proceso y a las garantías individuales, siempre dentro del marco legal, subrayando que el Gobierno de Michoacán mantendrá su colaboración institucional para que el caso se esclarezca conforme a derecho.