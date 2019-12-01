Garantizan 411 luminarias tránsito seguro en la Amalia Solórzano de Morelia: Gladyz Butanda

Garantizan 411 luminarias tránsito seguro en la Amalia Solórzano de Morelia: Gladyz Butanda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 12:24:04
Morelia, Michoacán, 15 de octubre de 2025.- La avenida Amalia Solórzano será un espacio seguro tanto para el peatón como para el automovilista, pues a lo largo y ancho de los 4.1 kilómetros que comprenden esta vialidad, se montarán 411 luminarias LED, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías. 

La colocación de las luminarias inició este martes, de acuerdo con la funcionaria estatal, quien remarcó que esta vialidad, que conectará a las tenencias de Jesús del Monte, San Miguel del Monte y Santa María con la zona urbana de Morelia, tendrá iluminación peatonal y vehicular, tal y como lo establece la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán.

“Como en todas las obras que estamos realizando en el gobierno de la transformación, esta vialidad prioriza al peatón, pero garantiza también la seguridad del automovilista”, refirió Gladyz Butanda al precisar que la avenida Amalia Solórzano contará con cruces seguros para el peatón, y una estructura de concreto hidráulico MR45 que facilitará el tránsito de los automotores, sin que la iluminación resulte ser una limitante. 

Cabe mencionar que esta obra, en la que se contempló también una ciclovía y guías podotáctiles para personas con discapacidad visual, presenta un avance de 56.27 por ciento, de manera que muy pronto más de 120 mil habitantes del sur de la capital podrán circular por una vialidad inclusiva, segura y duradera.

