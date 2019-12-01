Garantizados tratamientos a mujeres con cáncer; Bedolla entrega mil 770 apoyos

Morelia, Michoacán, 21 de octubre de 2025.- En Michoacán las mujeres no están solas, tienen apoyo para su tratamiento y se cuenta con tecnología de punta para tratar y detectar el cáncer, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al entregar mil 770 apoyos del Programa para el Bienestar de mujeres con cáncer de mama y cervicouterino invasor.

El mandatario michoacano destacó que durante los más de dos años de operación del programa, se ha beneficiado a 2 mil 747 mujeres, lo que representa una inversión de 173 millones 268 mil pesos, otorgándose 4 mil pesos mensuales a las pacientes.

Ramírez Bedolla precisó que el apoyo permite la continuidad de los tratamientos de las pacientes, al garantizarse la cobertura de los pasajes o alimentos y puedan acudir a las consultas. Además, de que se cuenta con personal especializado, así como con los medicamentos oncológicos necesarios para la atención.

Refirió que con la adquisición del acelerador lineal y un PET-Scan, se da cumplimiento al compromiso de renovar el equipo médico para la atención de la enfermedad, con el cual se atiende de manera precisa en el Centro Oncológico, brindándose un servicio gratuito para la población.

Por su parte, Andrea Janet Serna Hernández, secretaria del Bienestar, detalló que este programa no es un gesto aislado, sino que se trata de una política pública construida desde la empatía y la convicción de que ninguna mujer debe enfrentar el cáncer sola o en el abandono, por ello, se garantiza una atención digna, oportuna y sensible.

Mientras que Elías Ibarra Torres, secretario de Salud, manifestó que el 95 por ciento del cáncer es curable si es detectado a tiempo, por ello, se brinda acompañamiento médico y quirúrgico para las pacientes.

Asistieron al evento Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; Záyin Villavicencio, coordinadora de Comunicación; Alejandra Anguiano González, secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas; Axayácatl Marín Correa, coordinador estatal del IMSS Bienestar; Elías Miranda Blanco, subdelegado médico del IMSS Michoacán, así como beneficiarias del programa.