Garantizada la seguridad en el Teleférico de Uruapan con 206 cámaras conectadas al C5: Bedolla

Garantizada la seguridad en el Teleférico de Uruapan con 206 cámaras conectadas al C5: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 18:15:31
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Uruapan, Michoacán, a 14 de julio de 2026.- Para salvaguardar la integridad de los usuarios del teleférico de Uruapan, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó el Centro de Monitoreo y Control de Flotas de este sistema de transporte, donde constató la operación permanente de 206 videocámaras que garantizan la seguridad de los 18 mil pasajeros que viajan diariamente.

El mandatario estatal detalló que los dispositivos de videovigilancia se encuentran distribuidos en las seis estaciones del complejo y están conectados en tiempo real al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5 Michoacán).

“Hay aquí personal que está operando, maniobrando también las cámaras para cualquier situación que se presente; y contamos con Policía Auxiliar en las instalaciones, más la Guardia Civil que siempre está atenta en el C5 para cualquier apoyo que haya que brindar”, afirmó Ramírez Bedolla.

Asimismo, destacó que las 91 cabinas que integran el sistema de transporte están equipadas con botones de pánico de última generación, los cuales permiten a las y los usuarios solicitar auxilio de forma inmediata ante cualquier eventualidad o situación de emergencia.

Acompañaron al gobernador María Elena Huerta, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad; José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública; Juan Manzo, subsecretario de Gobernación y Juan Carlos Mancera Hernández, subsecretario de Información, Inteligencia y Contrainteligencia de la SSP.

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