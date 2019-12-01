Garantizada, entrega de apoyos del Bienestar en Michoacán: Andrea Serna

Morelia, Michoacán, a 05 de febrero del 2026.- Ante el retardo de envío de recursos económicos de parte de la federación, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha instruido a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) que priorice el pago de la nómina estatal y de los programas sociales que implementa su gobierno, así lo confirmó Andrea Serna Hernández, secretaria del Bienestar en Michoacán (Sedebi).

En entrevista, la funcionaria estatal declaró que estos son recursos económicos de suma importancia para los beneficiarios, pues cuentan con ello para seguir con su tratamiento, ya sea para el pago de hospedaje, traslados o alimentación, por lo que se trata de un tema sensible para ellas.

Recalcó que hasta el momento no ha habido dificultades para el pago de dicho programa, por lo que agradeció la confianza de la población hacia el mismo.

Andrea Serna señaló que en el caso del programa de apoyo económico a mujeres con cáncer de mama y cervicouterino hay más de mil 800 mujeres activas y cerca de tres mil beneficiarias en el histórico del programa, la convocatoria es permanente para recibir a mujeres de diagnóstico reciente.

Agregó, mensualmente se dispersan aproximadamente un millón 600 mil pesos por el programa de familias cuidadoras para niñas y niños con cáncer y cerca de 20 millones de pesos para el de mujeres con cáncer.