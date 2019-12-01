Garantiza Bedolla respaldo permanente a autogobiernos indígenas para consolidar su autonomía

Los Reyes, Michoacán, 3 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla garantizó su respaldo permanente a las 57 comunidades indígenas de Michoacán que cuentan actualmente con autogobierno, con el propósito de consolidar su autonomía y atender sus necesidades en beneficio de miles de habitantes.

Desde el municipio de Los Reyes, donde se reunió con integrantes de los concejos intercomunales de Pamatácuaro y Sicuicho, el mandatario destacó que el estado es el único del país en contar con cuatro niveles de gobierno, desde la Costa Michoacana hasta el oriente de la entidad.

Ramírez Bedolla recibió diversas solicitudes en materia de autogobierno, salud, infraestructura carretera, obras educativas, conexión a internet, drenaje y agua potable, entre otras, por parte de las y los consejeros y concejales de los autogobiernos, habitantes de las comunidades indígenas y estudiantes, mismas que fueron canalizadas a las áreas correspondientes.

“Vamos a apoyarlos hasta el último día de mi gobierno, sepan que vamos a seguir trabajando, arreglando las carreteras hasta tenerlas en buen estado. Pero tenemos que coordinarnos y trabajar en equipo”, manifestó el mandatario.

Participaron en la reunión el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres; el subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales de la Secretaría de Gobierno, Rubén Pedraza Barrera; el presidente del Consejo Intercomunal de Pamatácuaro, Marcelino Martínez Reyes; y la coordinadora del Concejo Comunal de Sicuicho, Lucila Valentinez Valdez, entre otros integrantes.