Ganó la democracia al dejar fuera de Plan B la Revocación de Mandato: Alejandro Moreno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 11:18:01

Ciudad de México, 26 de marzo de 2026.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, celebró que en la votación del Plan B de la reforma electoral del gobierno de Morena se logró dejar fuera la revocación de mandato, una maniobra que buscaba ensuciar la elección del 2027.

Hoy, aseguró, “ganó la democracia. Ganó el voto libre. Ganó México”.

“¡Sí se pudo! ¡Paramos a los narcopolíticos de Morena! Logramos dejar fuera el perverso cambio al artículo 35. La revocación de mandato será en 2028. No la pudieron incluir en plena elección para meterle mano al proceso desde el poder”, expuso el senador y dirigente nacional del tricolor a través de sus redes sociales.

Señaló que los de Morena querían al Estado en campaña, operando con todo el aparato y todos los recursos para inclinar la balanza. “¡No lo lograron!”, dijo.

El Presidente Alejandro Moreno destacó que las y los senadores del tricolor votaron en contra y dieron la batalla en todo momento, con carácter, con convicción, y con un compromiso claro con México.

Recordó que el Plan A se cayó, mientras el Plan B se fue a la basura sin su pieza clave. “Esa maniobra que buscaba ensuciar la elección se frenó”, argumentó el dirigente nacional del PRI.