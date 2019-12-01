Ganaderos de Querétaro contienen brote de gusano barrenador, reportan menos de 40 casos

Querétaro, Querétaro, a 12 de noviembre de 2026.- Frente al reto zoosanitario generado por la presencia del gusano barrenador en la región, la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), encabezada por su presidente Romualdo Moreno Gutiérrez, informó que la situación se mantiene bajo un estricto control operativo. Actualmente, la entidad registra menos de 40 casos activos de los más de mil acumulados a lo largo del año.

Destacó que este decremento sostenido es resultado de una estrategia de respuesta rápida fundamentada en la capacitación permanente de los productores y la entrega directa de insumos preventivos en campo.

"Recuerden nada más en el caso del gusano barrenador, ¿de cuántos casos estamos hablando en lo que va del presente año? Arriba de 1,000, pero ahorita tenemos menos de 40 activos. Yo creo que eso es un trabajo constante ya de los ganaderos. Aquí lo importante es que ya hubo capacitaciones para todos, ya saben cómo atacar el problema".

Recordó que, como parte de las giras de supervisión y talleres técnicos, se ha instruido a los agremiados para identificar de manera oportuna los síntomas del parásito, el cual se delata a través de un olor fétido característico en las heridas de los animales.

“Gracias a estas acciones de concientización, en casos detectados a tiempo, tales como la atención brindada a una mascota canina o a ganado bovino en zonas como Agua Zarca, la intervención oportuna ha permitido la extracción manual de las larvas y la recuperación total de los ejemplares sin la necesidad de recurrir al sacrificio”.

Asimismo, aclaró que las larvas de esta especie se alimentan de tejido vivo, pero no comprometen la calidad comercial de la carne; por lo que, una vez que el animal es curado, desinfectado y debidamente cicatrizado, puede reincorporarse al pastoreo sin representar un riesgo para la cadena alimentaria de consumo humano.

No obstante, enfatizó que la prioridad absoluta radica en extremar precauciones sanitarias ante el riesgo latente de contagio tanto en el sector pecuario como en la población, tras recordar que se ha documentado al menos un caso de incidencia en personas dentro de la entidad, lo que obliga a mantener cualquier herida bajo riguroso cuidado médico.

En el rubro financiero y de gestión institucional, ante la ausencia inicial de partidas federales específicas para este propósito, el líder de los ganaderos reconoció la intervención decisiva del Gobierno del Estado.

Detalló que los recursos ordinarios destinados al sector a través del comité pecuario correspondiente fueron reasignados de manera emergente, destinando un fondo aproximado de un millón de pesos.

“Este recurso ha sido ejercido exclusivamente para las labores de contención, adquisición de insumos, distribución de kits de curación y la preparación de los productores en espera de la liberación masiva de mosca estéril por parte de las instancias federales”.