Gama Coria presenta informe: Nuevo Modelo Judicial de Michoacán refleja consolidación y tiempos de resolución reducidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 14:30:56
Morelia, Michoacán, a 19 de febrero de 2026.- El magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Alberto Gama Coria, presentó su Primer Informe de Actividades, destacando la consolidación del Nuevo Modelo Judicial a través de resultados medibles en productividad y reducción de tiempos de resolución.

El titular  destacó que existe un antes y un después del 15 de septiembre, fecha en la que entró en funciones el nuevo Poder Judicial derivado de la reforma constitucional.

"Durante los primeros meses se trabajó bajo responsabilidad para garantizar que la transición no pusiera en riesgo la continuidad del servicio de impartición de justicia. Desde el 15 de septiembre, Michoacán inició una nueva etapa", apuntó en su informe, atestiguado por Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.

El magistrado presidente indicó que, contra todo pronóstico, las salas regionales de Apatzingán, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro iniciaron funciones en 2025, sin perder estabilidad.

Agregó que en materia penal la renovación de 20 de 36 juzgadores generó certidumbre en diversos sectores de la sociedad.

"Desde el 15 de septiembre el sistema penal acusatorio permitió tener resultados medibles, como el incremento del 35 por ciento en concesión de órdenes de aprehensión", detalló Gama Coria, quien aprovechó para destacar la labor de la plantilla laboral.

