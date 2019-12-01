Morelia, Michoacán, 28 de noviembre de 2026.- La defensa de los derechos de las mujeres ha marcado la trayectoria de Gaby Molina, desde su participación en movimientos sociales hasta su labor en el servicio público. Como activista, legisladora y secretaria de Estado ha impulsado acciones por la igualdad, contra la discriminación y para garantizar una vida libre de violencia.

Durante su paso por el Congreso de Michoacán, presidió la Comisión de Equidad de Género y Grupos Vulnerables. Desde ahí promovió la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y reformas para prevenir la discriminación y fortalecer la protección de las mujeres.

Su trabajo también se ha desarrollado desde la organización social. En 2015 fundó Mujeres Organizadas de la Izquierda (MODI) y en 2018 impulsó PAR:ES Mujeres por la Paridad, espacios para fortalecer el liderazgo y la participación política femenina.

Desde la Secretaría de Educación, impulsó diversas acciones, como la creación de las guías para una educación con perspectiva de género que van dirigidas a las 9 mil escuelas de nivel básico y se pueden descargar en el siguiente enlace https://see.michoacan.gob.mx/perspectiva-de-genero/.

En el marco del 25N, Gaby Molina destacó que los avances deben traducirse en igualdad, seguridad y autonomía. De acuerdo con el INEGI, 64.9 por ciento de las mujeres de 15 años y más en Michoacán ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. En sintonía con la presidenta Claudia Sheinbaum, subrayó que transformar también significa construir un país donde ninguna mujer enfrente violencia o discriminación.