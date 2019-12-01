Gaby Molina suma propuestas por la paz

Gaby Molina suma propuestas por la paz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 18:55:42
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Morelia, Michoacán, 12 de octubre de 2026.- Gaby Molina participará en los encuentros La 4T te escucha, con el propósito de enriquecer acciones prioritarias, como el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Plan de Justicia del Pueblo Purépecha y el programa regional General Lázaro Cárdenas del Río, en alineación con propuestas en materia educativa y de construcción de paz.

La exlegisladora participó en la presentación de los encuentros junto a Carlos Torres Piña, coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán. Las reuniones inician este martes en Pátzcuaro y se realizarán en distintos puntos del estado, con el propósito de escuchar y sumar propuestas ciudadanas.

La activista destacó que la educación es fundamental para la transformación social, la revolución de conciencias y la construcción de entornos de paz. Por ello, convocó a familias, maestras, maestros, estudiantes y distintos sectores sociales a compartir sus propuestas para fortalecer una cultura de paz, así como una educación humanista e inclusiva.

Los encuentros tienen cinco ejes: bienestar social; economía y desarrollo regional; medio ambiente y sustentabilidad; gobierno, democracia y participación ciudadana; así como seguridad y protección ciudadana. Precisó que las infancias, las juventudes, la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres estarán presentes de manera transversal.

En el encuentro con los medios de comunicación participaron Jesús Mora, dirigente estatal de Morena; Fabiola Alanís Sámano; Gladys Butanda Macías; Esteban González Nava; Ana Lilia Guillén Quiroz; Víctor Corona, en representación de Celeste Ascencio Ortega; y Sandra Arreola Ruiz, en representación de Ernesto Núñez Aguilar.

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