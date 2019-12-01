Gaby Molina refrenda respaldo a comerciantes y a la economía popular en Morelia

Gaby Molina refrenda respaldo a comerciantes y a la economía popular en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 16:28:08
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Morelia, Michoacán, a 16 de julio de 2026.- Durante un recorrido por tianguis y locales del oriente de la capital de Michoacán, Gaby Molina dialogó con comerciantes, locatarios y familias para conocer de primera mano sus inquietudes y compartir los programas que la Cuarta Transformación impulsa para fortalecer la actividad económica de los comerciantes.

En un ambiente cercano y familiar, escuchó a las y los comerciantes sobre los retos que enfrentan diariamente y reconoció el esfuerzo que realizan desde las primeras horas del día para instalar sus puestos y ofrecer productos de calidad a las familias morelianas.

Durante la visita, constató la variedad, calidad y buen precio de las frutas, verduras, carne y pollo que se comercializan en este centro de abasto, además de conversar con las oferentes sobre el comportamiento de las ventas y la situación económica.

Gaby Molina destacó que el Gobierno de México ha impulsado acciones para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas mediante programas de microcréditos, capacitación, financiamiento para las Mipymes y apoyos para equipamiento, con el propósito de impulsar la economía local y generar mayores oportunidades para las familias.

La aspirante a ser la Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía compartió ejemplares del periódico Regeneración y escuchó cómo reciben en sus familias los programas que ha impulsado Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, para adultos mayores y estudiantes, principalmente.

Finalmente, reiteró la importancia de mantener un diálogo permanente con los distintos sectores productivos para construir soluciones que fortalezcan la economía popular y mejoren las condiciones de vida de las y los michoacanos.

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