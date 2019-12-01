Gaby Molina recorre Uruapan y comparte los logros de la transformación con familias y comerciantes

Gaby Molina recorre Uruapan y comparte los logros de la transformación con familias y comerciantes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 15:55:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 19 de julio de 2026.- Gaby Molina compartió los logros de la Cuarta Transformación y la defensa de la soberanía nacional en su tierra, en brigadeo por lugares recreativos como el Parque Nacional, los mercados y el teleférico.

Entre pláticas, mujeres adultas mayores compartieron su agradecimiento por la beca que reciben como personas adultas mayores y porque actualmente también se otorga a las mujeres cuando cumplen 60 años, reconociendo el doble trabajo que realizaron tanto en sus empleos como en sus hogares.

Gaby Molina preguntó a un empresario que atendía a muchos clientes cuál era su secreto, y él respondió: “Atenderlos bien, ofrecer un buen precio y hacerlo con cercanía, como lo hace Morena”, respondió muy contento.

Un adulto mayor, al escuchar la plática, se acercó y quiso compartir que él está en el movimiento desde que inició y que admira a la presidenta Claudia Sheinbaum por su seguridad y, a la vez, su humildad en las mañaneras y en sus giras, siempre abogando primero por el pueblo.

Desde el teleférico, Gaby Molina disfrutó del bello paisaje que ofrece la Perla del Cupatitzio desde las alturas y siguió su charla con una mujer en particular, quien lo usa a diario con sus hijos y a quien le redujo a la mitad el gasto en transporte, ya que recorre las seis estaciones, de oriente a poniente, por solo 11 pesos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Automóvil cae dentro de un desnivel en plaza comercial en obra negra de la capital queretana; hay 2 heridos
Tráiler vuelca en el libramiento Noreste a la altura del Parque Industrial de Querétaro; conductor resulta ileso
Presunto conductor ebrio arrolla a taquero y provoca múltiple choque en Arteaga, Michoacán
Desactivan presunto palenque clandestino en Apatzingán, Michoacán tras denuncia ciudadana
Más información de la categoria
España conquista el título de la justa mundialista tras vencer a Argentina en tiempo extra
Sismo en Perú deja cinco muertos y más de 300 damnificados; viviendas colapsan tras fuerte movimiento
Blindados del crimen salen a la luz en Parácuaro; aseguran “monstruos” durante cateo en pleno bastión de Tierra Caliente de Michoacán
Operativo de la Guardia Civil permite esclarecer homicidio de adulto mayor y capturar a dos presuntos responsables en Madero, Michoacán
Comentarios