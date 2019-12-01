Gaby Molina recorre Uruapan y comparte los logros de la transformación con familias y comerciantes

Uruapan, Michoacán, a 19 de julio de 2026.- Gaby Molina compartió los logros de la Cuarta Transformación y la defensa de la soberanía nacional en su tierra, en brigadeo por lugares recreativos como el Parque Nacional, los mercados y el teleférico.

Entre pláticas, mujeres adultas mayores compartieron su agradecimiento por la beca que reciben como personas adultas mayores y porque actualmente también se otorga a las mujeres cuando cumplen 60 años, reconociendo el doble trabajo que realizaron tanto en sus empleos como en sus hogares.

Gaby Molina preguntó a un empresario que atendía a muchos clientes cuál era su secreto, y él respondió: “Atenderlos bien, ofrecer un buen precio y hacerlo con cercanía, como lo hace Morena”, respondió muy contento.

Un adulto mayor, al escuchar la plática, se acercó y quiso compartir que él está en el movimiento desde que inició y que admira a la presidenta Claudia Sheinbaum por su seguridad y, a la vez, su humildad en las mañaneras y en sus giras, siempre abogando primero por el pueblo.

Desde el teleférico, Gaby Molina disfrutó del bello paisaje que ofrece la Perla del Cupatitzio desde las alturas y siguió su charla con una mujer en particular, quien lo usa a diario con sus hijos y a quien le redujo a la mitad el gasto en transporte, ya que recorre las seis estaciones, de oriente a poniente, por solo 11 pesos.