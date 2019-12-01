Gaby Molina reconoce evaluación positiva de Sheinbaum Pardo

Morelia, Michoacán, 21 de octubre de 2026.- Gaby Molina destacó la buena evaluación ciudadana de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien registra 69.3% de imagen positiva y encabeza el ranking de mandatarios mejor valorados por sus ciudadanos durante octubre, elaborado por CB Global Data.

La presidenta de PAR:ES señaló que la evaluación ciudadana constituye un indicador relevante de la percepción pública sobre el Gobierno de México, pues permite conocer cómo valora la población el rumbo del país y la actuación de sus autoridades. Estos resultados deben vincularse con la atención a las necesidades sociales.

La exsecretaria de Educación subrayó que el liderazgo de Claudia Sheinbaum también representa un referente para la participación de las mujeres en la vida pública. Su presencia al frente del Gobierno de México muestra la importancia de reconocer sus capacidades para asumir responsabilidades de Estado, tomar decisiones y encabezar proyectos.

Gaby Molina recordó que el ranking de septiembre de 2026, elaborado por MITOFSKY y TResearch International, reportó 72% de aprobación para la presidenta. Estas mediciones ofrecen referencias sobre la percepción ciudadana en periodos distintos y permiten observar la evaluación pública de la mandataria desde diferentes ejercicios.

Finalmente, Gaby Molina afirmó que la presidenta de México se ubica tercera en el ranking mundial mencionado, sólo detrás de Nayib Bukele y Vladimir Putin, asimismo, supera a las otras mujeres incluidas en la medición. El estudio también coloca a México como uno de los países con mayor respaldo presidencial en el continente.