Gaby Molina reconoce a 113 artesanos premiados

Morelia, Michoacán, 3 de noviembre de 2026.- La riqueza cultural de Michoacán tiene en sus artesanas y artesanos a sus más grandes guardianes y exponentes, afirmó Gaby Molina al reconocer a las 113 maestras y maestros galardonados con la 57 edición del Concurso Estatal de las Artesanías, que otorga el Gobierno del Estado en el marco de las celebraciones de Noche de Muertos.

Destacó la creatividad, el conocimiento y la dedicación que hay detrás de cada pieza, como el trabajo de Carlos Ulises Correa Sáez, ganador del máximo reconocimiento, el Galardón Teresa Dávalos, por un gabán de 21 colores elaborado en lana blanca y lino, tejido en telar de pedal y teñido con pigmentos naturales. Una obra cuya elaboración requirió años de trabajo y que representa la profundidad del saber artesanal.

Asimismo, reconoció a Zenaida Rafael Julián, primer lugar en Alfarería Policromada; Maribel Maya Aguirre, en Arte Plumario, y Martín Salgado, en la rama de máscaras, así como a Mireya Gaspar Arias, Héctor Morales Juanpedro, Daniel Gutiérrez Diego, Francisca Santacruz Acosta, Cristóbal Felipe Rivera, Fructuoso Zalapa Luna, Luis Fernando Rodríguez Cervantes y María Itzel Pérez Téllez, también distinguidos en esta justa artesanal.

Gaby Molina subrayó que reconocer el arte popular significa valorar la identidad, preservar los saberes de generación en generación y fortalecer una actividad que sostiene a miles de familias. La lista completa de premiados está disponible en la página de la Casart: https://www.facebook.com/share/1A64r1omAF/?mibextid=wwXIfr