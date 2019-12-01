Ciudad de México, 20 de noviembre de 2026.- A 116 años del inicio de la Revolución Mexicana, sus ideales de justicia social, igualdad y dignidad siguen vigentes y representan una responsabilidad para quienes trabajan por transformar el país, afirmó Gaby Molina, al destacar que el proyecto de la Cuarta Transformación trabaja para construir una sociedad donde el bienestar sea un derecho y no un privilegio.

Desde el zócalo de la Ciudad de México, la exsecretaria de Estado reflexionó que una revolución no se agota en un acontecimiento histórico, sino que cobra sentido cuando sus principios se traducen en mejores condiciones de vida. En ese sentido, señaló que el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo da continuidad a la transformación de la vida pública, al colocar en el centro a las personas, fortalecer los derechos sociales y atender las desigualdades.

Los avances también se reflejan en cifras oficiales, presentadas recientemente por el Gobierno de México: 17 millones de personas salieron de la pobreza. Asimismo, el salario mínimo aumentó 154 por ciento en términos reales, en ocho años con los gobiernos de la Cuarta Transformación.

En el marco del desfile conmemorativo, Gaby Molina sostuvo que mantener vivos los ideales revolucionarios implica defender la educación, la igualdad, el trabajo digno y el bienestar de todas y todos; también significa entender que la transformación requiere conciencia, participación y compromiso colectivo. La justicia social, destacó, no es una consigna del pasado, sino una tarea permanente que debe reflejarse en la vida cotidiana de las familias.