Gaby Molina invita a recorrer Michoacán

Gaby Molina invita a recorrer Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 13:05:39
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Morelia, Michoacán, 10 de octubre de 2026.- Gaby Molina invitó a las familias michoacanas y visitantes a recorrer los municipios y disfrutar de los festivales y tradiciones de octubre, que fortalecen la identidad, la convivencia comunitaria y la construcción de paz. Destacó que la cultura permite estrechar vínculos entre generaciones y crear espacios de encuentro.

Entre las actividades destacan la Feria de la Esfera de Tlalpujahua que inició en esta semana en la plaza central del municipio; Morelia en Boca, que culmina este 11 de octubre y se lleva a cabo en el Centro Cultural Clavijero; la Fiesta del Señor de Capacho, en Cuitzeo, prevista para el 16; y el Festival Internacional de Cine de Morelia, del 16 al 25. También figuran el Festival DADA, el 17 de octubre, y el 53 Concurso Artístico de la Raza P’urhépecha, en Zacán, los días 17 y 18.

La agenda continúa con la Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina, en Capula, del 18 de octubre al 3 de noviembre; el Festival de las Velas, en Uruapan, del 24 de octubre al 1 de noviembre; y la ofrenda monumental del Festival de las Ánimas, en Zitácuaro, a partir del 29. Se suman el Festival del Pan de Muerto y Atoles Tradicionales, en Tacámbaro, y las actividades centrales por el Día de Muertos que inician el 30 de octubre.

Gaby Molina señaló que estas celebraciones también impulsan la economía local y reconocen el trabajo de artesanas, cocineras tradicionales, artistas y productores, quienes preservan el patrimonio cultural de sus regiones.

Finalmente, destacó que promover las tradiciones, recuperar los espacios públicos y propiciar la convivencia familiar son acciones que contribuyen a construir paz desde el territorio. Por ello, invitó a disfrutar la riqueza cultural de Michoacán con orgullo y respeto, fortaleciendo los lazos comunitarios que dan identidad al estado.

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