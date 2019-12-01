Gaby Molina impulsa la paz

Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.- En el marco del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, promovido por la UNESCO, Gaby Molina destacó la importancia de construir entornos educativos seguros, pacíficos e inclusivos, donde niñas, niños y jóvenes puedan desarrollarse libres de cualquier forma de violencia.

La paz ha sido una de las causas que ha acompañado su trayectoria en el servicio público, desde su labor en el DIF, el Instituto de la Juventud y la Secretaría de Educación. En ese sentido, señaló que el acoso escolar y las distintas expresiones de violencia no deben normalizarse, por lo que su prevención requiere la participación de las familias, las comunidades escolares y las autoridades.

Como parte de las acciones que impulsó la presidenta de PAR:ES durante su gestión educativa en Michoacán, se distribuyeron más de 400 mil materiales para la prevención de las adicciones, 17 mil guías para la prevención del suicidio y más de 40 mil guías para promover la paz y prevenir el acoso escolar, herramientas dirigidas a fortalecer la convivencia y el bienestar de las comunidades educativas.

Gaby Molina subrayó que garantizar el derecho a una educación libre de violencia también significa atender las causas que generan conflictos, fomentar el respeto a las diferencias y fortalecer los valores de solidaridad, empatía y convivencia desde las aulas.

Finalmente, invitó a la comunidad a consultar los materiales e insumos de prevención disponibles en la plataforma de la Secretaría de Educación Pública: https://escuelalibredeviolencia.sep.gob.mx/insumos. Recordó que la construcción de una sociedad más pacífica comienza en los espacios donde se aprende a convivir, porque la paz también se aprende en las aulas.