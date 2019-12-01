Gaby Molina encabeza asamblea informativa con liderazgos de los todos municipios de Michoacán

Morelia, Michoacán, 7 de marzo de 2026.- En el marco del Consejo Nacional de Morena, Gaby Molina sostuvo una asamblea informativa con liderazgos de todos los municipios de Michoacán, con el objetivo de informar los logros de los gobiernos de la 4T, la defensa de la soberanía, así como los lineamientos aprobados por el partido rumbo al proceso interno para la selección de los coordinadores estatal, distritales y municipales, de cara al proceso 2027.

Durante el encuentro, se informó sobre los avances de la Cuarta Transformación y sobre el método de selección aprobado por Morena, que contempla las etapas de convocatoria, encuestas y selección, así como las reglas que deberán respetar quienes busquen participar en las coordinaciones territoriales.

Junto a más de mil personas de todas las regiones, Molina Aguilar explicó el calendario aprobado por el Consejo Nacional, donde se establece que el 22 de junio se definirán las coordinaciones estatales en 17 entidades del país, entre ellas Michoacán, como parte del proceso organizativo del movimiento.

Gaby Molina destacó la importancia de mantener la unidad, fortalecer la organización territorial y continuar trabajando desde las bases, con el objetivo de consolidar la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación en Michoacán.