Gaby Molina denunciará violencia por ataques en redes sociales

Gaby Molina denunciará violencia por ataques en redes sociales
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 14:19:06
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Morelia, Michoacán, a 15 de julio del 2026.- Gabriela Molina Aguilar, aspirante a la Coordinación estatal de Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía, expuso que habrá de interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por ataques en su contra por parte de una página de Facebook.

En conferencia de prensa, la ex secretaria de educación dijo ser víctima de la página “Conexión Viral”, pues afirmó se hacen agresiones en contra de su persona, además de hacer publicaciones que le difaman. La denuncia será interpuesta este jueves ante la autoridad correspondiente.
 “Tenemos que decir basta a que se nos use para tergiversar nuestra imagen, nuestra energía, nuestras acciones, en un torno burlesco o también que se nos deforme con inteligencia artificial”.

Cuestionada sobre la supuesta guerra sucia que ejerce la oposición en contra de los aspirantes a la coordinación de la 4T en Michoacán, Gaby Molina dejó claro que no participará ni contratará ese tipo de servicios por el respeto a la vida pública, pues además, consideró que los michoacanos están cansados de polarización y confrontación.

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