Gaby Molina, de la mano de los artesanos de Uruapan 

Uruapan, Michoacán, a 28 de marzo 2026.- En el marco del tradicional desfile que es la antesala del Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos en Uruapan, la secretaria de Educación, Gaby Molina invitó a las familias michoacanas y visitantes a disfrutar de este espacio que celebra nuestras raíces, reúne el talento, la creatividad y la identidad de las y los artesanos del estado.

Durante su participación en el desfile artesanal en Uruapan, encabezado también por la presidenta municipal Grecia Quiroz, el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez, el diputado Alejandro Bautista Tafolla, la diputada federal Guadalupe Araceli Mendoza y autoridades municipales y estatales, Molina reconoció el valor cultural, económico y social de las y los artesanos, destacando la necesidad de seguir generando condiciones para su desarrollo.

“El Plan Michoacán para la Justicia y la Paz también se construye desde nuestras raíces, desde el reconocimiento de quienes preservan nuestra identidad y generan bienestar en sus comunidades; las artesanías no solo representan nuestra cultura, también son conocimiento vivo que debe transmitirse a las nuevas generaciones”, señaló.

El Tianguis Artesanal reúne 16 ramas artesanales, que dan muestra de la riqueza cultural de Michoacán, por lo que Gaby Molina reiteró la invitación a vivir esta experiencia del 29 de marzo al 12 de abril en el centro de Uruapan, y así reconocer el talento local y contribuir al fortalecimiento de una tradición que es orgullo de nuestro estado.