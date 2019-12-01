Morelia, Michoacán, 16 de noviembre de 2026.- La construcción de la unidad, el diálogo y los acuerdos entre las fuerzas políticas de izquierda son fundamentales para dar continuidad a la transformación, afirmó Gaby Molina en el encuentro encabezado por Carlos Torres Piña, coordinador Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Michoacán, con representantes de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Durante su intervención, la exsecretaria de Estado señaló que este momento político exige altura de miras, responsabilidad y generosidad para colocar el proyecto colectivo por encima de los intereses particulares, y convertir las coincidencias en organización, trabajo territorial y activismo digital. Llamó a fortalecer la participación de las estructuras para respaldar la transformación que dirige la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Ante Octavio Ocampo dirigente del PRD, Ernesto Núñez, del PVEM, y representantes de distintas expresiones políticas de los 113 municipios destacó la historia de lucha compartida con compañeras y compañeros del PRD, partido por el que fue electa legisladora local y con el que se convirtió en la primera mujer de izquierda en ganar el distrito de Uruapan en 2009.

En el encuentro, Carlos Torres Piña y Ernesto Núñez destacaron el trabajo de Gaby Molina y agradecieron la participación que ha tenido en este proceso de diálogo y construcción de acuerdos. La exsecretaria de Educación reiteró que la política debe ejercerse con responsabilidad y solvencia, a la altura de los retos que enfrenta Michoacán, y reconoció la importancia de sumar trayectorias, liderazgos y experiencias para consolidar un proyecto compartido.

La reunión contó con la participación de más de 70 liderazgos: 37 presidentas y presidentes municipales, 24 diputadas y diputados, dos senadoras, tres dirigencias partidistas y ocho exaspirantes del pasado proceso interno, en un ejercicio de diálogo que reunió a distintas representaciones políticas de la entidad. Gaby Molina destacó que la unidad se construye con voluntad, organización y trabajo conjunto, siempre con el pueblo y el futuro de Michoacán en el centro de las decisiones.