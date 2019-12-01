Morelia, Michoacán, 23 de noviembre de 2026.– Gaby Molina conmemoró el décimo cuarto aniversario del primer Congreso Nacional de Morena como partido político, encuentro en el que se aprobaron los principios, el Programa de Acción y los estatutos que establecieron las bases de su organización interna.

Junto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; el coordinador Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Michoacán, Carlos Torres Piña; el dirigente estatal de Morena, Jesús Mora, y consejeras y consejeros del partido, recordó aquel encuentro histórico, en el que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia del Consejo Nacional.

La presidenta de PAR:ES y exlegisladora local destacó que Morena nació como un partido de izquierda y humanista, con la Cuarta Transformación como proyecto político para cambiar la vida pública del país, a partir de principios que buscan colocar en el centro la justicia social y el bienestar de las familias mexicanas.

Entre sus principales postulados mencionó la atención prioritaria a los pueblos originarios, el combate a la corrupción, el fortalecimiento de la democracia, la reducción de la pobreza y la participación del Estado en sectores estratégicos de la economía.

Durante el encuentro, Alfredo Ramírez Bedolla llamó a mantener la convicción y reconocer, a partir de resultados, el trabajo de los gobiernos de la transformación, con obras carreteras, infraestructura pública y avances educativos como la ampliación de la oferta educativa mediante más preparatorias y universidades.