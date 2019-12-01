Gaby Molina: Con el programa D4TA, ningún estudiante se quedará sin internet en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 19:50:40

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- El acceso a internet ya no será un obstáculo para que estudiantes de preparatoria y universidades públicas continúen su formación académica, afirmó la secretaria de Educación del Estado (SEE), Gaby Molina, al anunciar el arranque del programa D4TA, que otorgará conectividad gratuita a jóvenes michoacanos.

En conferencia encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la titular de la SEE subrayó que esta acción forma parte estructural del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y consolida una política pública orientada a cerrar brechas de desigualdad.

“El acceso a internet es hoy una condición básica para ejercer el derecho a la educación. Con D4TA garantizamos que ninguna y ningún joven se quede atrás por falta de conectividad”, sostuvo Molina.

El registro estará abierto del 25 de febrero al 8 de marzo en la plataforma data.michoacan.gob.mx. Posteriormente, del 17 al 27 de marzo, se distribuirán chips de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en planteles educativos, el Centro de Convenciones de Morelia y sedes municipales.

El programa otorgará 4 gigabytes mensuales, renovables cada 30 días durante seis meses, además de redes sociales ilimitadas, con cobertura universal para estudiantes del Colegio de Bachilleres, CECyTEM, Tecnológico Nacional de México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entre otras instituciones públicas.

La secretaria de Educación destacó que la conectividad permanente amplía el acceso a clases en línea, plataformas académicas, certificaciones y microcredenciales internacionales, fortaleciendo el perfil profesional de las y los jóvenes.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reiteró que eliminar la brecha digital es un paso clave para consolidar un sistema educativo integral en Michoacán.

Con D4TA, el gobierno de Michoacán suma la conectividad universal a una estrategia que ya incluye becas económicas, fortalecimiento de infraestructura y estabilidad laboral para el magisterio, consolidando un modelo que coloca a la educación como eje de desarrollo y pacificación social.