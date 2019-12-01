Gaby Molina alinea planes prioritarios de la 4T

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2026.- Gaby Molina impulsa la articulación del proyecto que se traza en los encuentros “La 4T te escucha” con los principales instrumentos de transformación en la entidad: El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha y el Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río.

Los espacios encabezados por el coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, Carlos Torres Piña, brindan la posibilidad de fortalecer las estrategias implementadas en el estado para la construcción de paz, la educación, la salud, la infraestructura, el desarrollo económico y la atención a los pueblos indígenas.

La presidenta de PAR:ES destacó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia contempla 57 mil millones de pesos para 100 acciones en 12 ejes, dirigidas a atender las causas de la violencia en los 113 municipios. “La educación es la base de la justicia social y la transformación que impulsa el Plan Michoacán. Tuve la oportunidad de contribuir a hacer realidad un sistema de becas que garantiza el derecho de todas y todos a estudiar”, afirmó.

Este esfuerzo se suma al Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha, que comprende 161 comunidades y coincide con el trabajo de Gaby Molina con los pueblos indígenas, basado en la escucha directa y el reconocimiento de sus necesidades históricas, desde su paso por la Secretaría de la Juventud, el Congreso local y las secretarías de Cultura y Educación.

A esta agenda se agrega el Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río, que busca revertir el abandono institucional e impulsar el desarrollo sostenible en la Cuenca. Comprende 726 municipios de ocho estados, 57 de ellos en Michoacán. En este escenario, el diálogo de Gaby Molina con el sector empresarial es clave para traducir la colaboración en inversión y bienestar para las comunidades.