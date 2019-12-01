Gaby Molina: 1.6 millones de michoacanos reciben apoyo

Morelia, Michoacán, 27 de septiembre de 2026.– En Michoacán, más de 1.6 millones de personas reciben al menos uno de los Programas para el Bienestar, con una inversión de 37 mil 376 millones de pesos, destacó Gaby Molina al subrayar que el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se traduce en acciones concretas para las familias.

Señaló que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con una inversión de 57 mil millones de pesos, articula acciones en bienestar, educación, salud, infraestructura y apoyo al campo, con una visión integral para atender las causas de la desigualdad y construir paz con bienestar.

La exsecretaria de Educación destacó el reconocimiento expresado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al respaldo de la presidenta y al Plan Michoacán, que permitirá fortalecer acciones para atender las necesidades de la población y avanzar en la transformación de la entidad.

En materia educativa, Molina resaltó las becas Rita Cetina, Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra, así como la ampliación de la oferta de educación media superior y superior. En Michoacán, 189 mil 417 estudiantes de secundaria reciben la Beca Rita Cetina y 256 mil 373 niñas y niños de primaria cuentan con apoyo para útiles y uniformes.

Finalmente, Gaby Molina destacó que la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la entidad confirma la coordinación entre la Federación y el Gobierno de Michoacán para convertir los recursos públicos en bienestar.