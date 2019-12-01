Gabriela Valencia es la nueva titular del DIF Municipal de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 6 de enero 2026.- A partir de este día Gabriela Valencia García, asumió el cargo de directora del Sistema Municipal DIF luego de que la ex titular Tania Ruíz Castro pidió licencia al cargo para dedicarse de lleno al venidero proceso electoral.

Tras la designación hecha por Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, Gabriela Valencia asumió esta responsabilidad con el firme compromiso de trabajar en favor del bienestar de las personas y de los sectores que más lo necesitan.

Gabriela Valencia García cuenta con una sólida trayectoria en el servicio público, en donde se destaca por su profesionalismo, sensibilidad social y vocación de servicio. Su experiencia ha estado estrechamente vinculada al fortalecimiento institucional y a la atención directa de la ciudadanía, lo que respalda su capacidad para desempeñar de manera adecuada las funciones que este nuevo encargo requiere.

Además, se ha desempeñado como directora del Registro Civil, Oficialías 01 y 07, cargo en el que contribuyó a la eficiencia de los servicios del área. Asimismo, su gestión se caracterizó por el trabajo cercano a la ciudadanía y el fortalecimiento de los procesos administrativos.

De igual manera, fue directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia durante el periodo 2022–2024, etapa en la que impulsó acciones y programas orientados a la atención de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y grupos en situación de vulnerabilidad, en donde consolidó al DIF como una institución cercana y sensible a las necesidades sociales.

Además, se desempeñó como secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNAMQRO), entre otras responsabilidades, lo que demuestra su amplio conocimiento en políticas públicas con enfoque de derechos humanos.

Estas experiencias refrendan su capacidad y preparación para ejercer con responsabilidad y compromiso la dirección del Sistema Municipal DIF en este 2026.

Apenas el 29 de diciembre, Ruiz Castro hizo entrega formal de la dirección de la dependencia municipal por lo que agradeció al edil Macías Olvera y a la presidenta del voluntariado del DIF municipal, Adriana Olvera, la oportunidad de servir a las familias del municipio.

"Muchísimas gracias presidente a ti, a tu mami, la presidenta del DIF, la verdad es que ha sido un agasajo poder trabajar con ustedes de la mano, ese orden que le pusimos al DIF con todo tu apoyo ha sido de verdad uno de los mejores momentos en el servicio público que he podido vivir, gracias, gracias y esperamos poder seguir haciendo equipo siempre".