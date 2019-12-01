Gabinete de Seguridad apoya para detener a implicados en homicidio de líder limonero: Sheinbaum

Gabinete de Seguridad apoya para detener a implicados en homicidio de líder limonero: Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 11:47:38
Ciudad de México, 21 de octubre de 2025.- El Gabinete de Seguridad apoya al Gobierno de Michoacán y a la Fiscalía General del Estado para ubicar y detener a los implicados en el homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero, ocurrido ayer en Apatzingán, así lo señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.  

Durante la conferencia de prensa,  la mandataria federal detalló que en este caso tiene que haber justicia, por lo cual, desde el Gobierno Federal, se brinda apoyo a las autoridades michoacanas para esclarecer dicho homicidio. 

“Es muy triste y lamentable la muerte de este dirigente de comercialización del limón”, refirió la Sheinbaum Pardo, al ser cuestionada sobre el hecho ocurrido ayer. 

Manifestó que el Gabinete de Seguridad apoya para llegar a los responsables del ilícito cometido contra el líder citrícola.

