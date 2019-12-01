Fundación Soto Sanabria organiza rodada ciclista el 14 de diciembre para recaudar juguetes para niños de escasos recursos 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 17:51:22

Uruapan, Michoacán, a 28 de noviembre de 2025.- Luis Manuel Soto Sanabria, presidente de la "Fundación Soto Sanabria", anunció la organización de una rodada ciclista benéfica con el objetivo de recolectar juguetes, despensas y cobijas para niños de escasos recursos en comunidades marginadas de Michoacán.

La rodada, que es el primer evento de este tipo organizado por la fundación, se llevará a cabo el 14 de diciembre a las 7:00 a.m. en la comunidad indígena de Nuevo Zirosto de Uruapan, Michoacán.

El costo de inscripción es la donación de juguetes con un valor equivalente a los 200 pesos. La fundación que cuenta con un trabajo de 16 años de trabajo busca superar la meta del año anterior y aspirar a recaudar los 200 mil juguetes donados.

La ruta ciclista prevé recorrer 30 kilómetros en una ruta familiar que pasará cerca del volcán Paricutín.

Los artículos recaudados serán destinados a comunidades de la Meseta Purépecha, incluyendo Santa Rosa, San Isidro, Charapan, Angahuan, San Lorenzo, y colonias de Uruapan, donde la población vive en extrema pobreza y carece de servicios básicos como agua.

Soto Sanabria hizo un llamado abierto no solo a clubes ciclistas, sino también a empresarios, aguacateros, empacadores y al público en general de todo el estado de Michoacán para participar y apoyar esta iniciativa.