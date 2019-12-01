Funcionaria de Morena lanza insultos durante acto por el natalicio de Manuel Gómez Morín, fundador del PAN

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 17:27:21

Ciudad de México, 28 de febrero de 2026.- Durante un acto solemne por el natalicio de Manuel Gómez Morín, fundador del Partido Acción Nacional, se registró un momento de tensión cuando una funcionaria de Morena pasó por el lugar gritando insultos.

El incidente ocurrió mientras el nieto de Gómez Morín tomaba la palabra durante la ceremonia conmemorativa. De acuerdo con lo señalado en el evento, Camila Martínez, secretaria de Comunicación de Morena, circuló por la zona en un vehículo y lanzó insultos hacia los asistentes.

Según los organizadores, no hubo provocación previa que motivara la situación.

El hecho generó críticas entre los presentes, quienes consideraron inapropiada la conducta durante una ceremonia dedicada a recordar la figura histórica del fundador del PAN.