Funciona al 100 por ciento el cárcamo de Paseo 5 de Febrero: Pío X Salgado 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 13:12:48

Querétaro, Querétaro, a 9 de diciembre 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado de Querétaro (SDUOP), José Pío X Salgado Tovar afirmó que el cárcamo de la obra Paseo 5 de Febrero ya ópera nuevamente al 100 por ciento de su capacidad, una vez que fue reparado.

Explicó que el cárcamo opera ya de manera normal y forma parte del conjunto de obras destinadas al manejo pluvial; “la parte física está totalmente terminada, está funcionando, está puesta a punto”.

Indicó que el proceso de auditoría estará completo aproximadamente en el mes de marzo del 2026, en donde se determinará si hubo irregularidades u omisiones por parte del contratista en las fallas que tuvo este dispositivo durante la temporada de lluvias, principalmente en el mes de agosto.

Puntualizó que, aunque los trabajos constructivos y técnicos ya concluyeron; el proyecto sigue bajo revisión de la Contraloría estatal, ya que la auditoría es parte del procedimiento de fiscalización.

“En la parte de fiscalización, la Contraloría está procesando una auditoría que estamos atendiendo y solventando”.

Añadió que los señalamientos detectados no están relacionados con temas administrativos o financieros, sino con elementos propios de la operación técnica del sistema hidráulico instalado en la vialidad.