Fuerza Naranja fortalece su presencia en Michoacán con nueva Casa Ciudadana en Tacámbaro y designan Comisión Operativa Municipal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 21:18:31
Tacámbaro, Michoacán, a 8 de septiembre del 2025.- Con el objetivo de seguir fortaleciendo la presencia de Movimiento Ciudadano en todo el estado, el coordinador estatal Víctor Manríquez González encabezó un evento en el que se designó a José Luis Barbosa Hernández como Coordinador de la Comisión Operativa Municipal de Tacámbaro, acompañado de todo su equipo de trabajo.

Durante la ceremonia, destacó la importancia de que la Fuerza Naranja siga creciendo de la mano con las y los ciudadanos, subrayando el compromiso del partido por mantener una comunicación cercana y directa con la sociedad.

El líder estatal también celebró la apertura de la Casa Ciudadana en Tacámbaro, un espacio que permitirá fortalecer la vinculación con la ciudadanía y servir como punto de encuentro para el trabajo político y social en la región.

En su mensaje, Víctor Manríquez convocó a trabajar en unidad, impulsando la participación activa de todos los integrantes del partido y reafirmando que el crecimiento de Movimiento Ciudadano se logra sumando esfuerzos y cercanía con la gente.

El evento contó con la presencia de Carlos Herrera Tello, delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán, quien reconoció el esfuerzo y la dedicación del equipo local y reiteró su respaldo para consolidar los proyectos que beneficien a la comunidad.

Con estas acciones, Movimiento Ciudadano refuerza su compromiso de ser un partido cercano, participativo y en constante crecimiento, consolidando su presencia en cada rincón de Michoacán.

En el evento de la Fuerza Naranja estuvieron también presentes integrantes de la Comisión Operativa Estatal, así como liderazgos de la región, con quienes cerraron filas para fortalecer al proyecto naranja ciudadano.

