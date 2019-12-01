Fuerza Naranja de Michoacán participa en capacitación nacional para fortalecer su estructura electoral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 12:42:35

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2026.- Con el objetivo de continuar consolidando una estructura sólida y competitiva, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, participó en una jornada de capacitación nacional encabezada por Sergio Gil, coordinador general de Organización Electoral, y el secretario técnico Pablo Ávila, con la presencia del dirigente nacional Jorge Álvarez Máynez.

Durante el encuentro se reforzaron estrategias de organización territorial, coordinación interna y planeación electoral, con el propósito de fortalecer la estructura del movimiento en la entidad y el país, así como consolidar un trabajo ordenado y eficiente.

Víctor Manríquez destacó que una estructura electoral fuerte no se improvisa, sino que se construye con trabajo constante, capacitación y compromiso, siempre enfocados en representar las causas ciudadanas.

Asimismo, subrayó que la Fuerza Naranja en Michoacán mantiene una ruta clara de crecimiento, basada en la preparación permanente y la responsabilidad política y siempre en coordinación con la dirigencia nacional.

Finalmente, reiteró que en Movimiento Ciudadano se trabaja con visión y disciplina, convencidos de que la organización y la capacitación son claves para enfrentar con éxito los retos futuros.