Fuera Tiliches un programa que transforma lo que ya no usas en apoyo para otras familias: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 10:18:12

Morelia, Michoacán, a 13 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de fomentar la solidaridad y reducir la contaminación, el diputado local Juan Carlos Barragán impulsa el programa Fuera Tiliches, una iniciativa que permite a las familias donar artículos que ya no utilizan para que puedan ser reutilizados por quienes más lo necesitan.

A través de este programa se pueden donar muebles, ropa, zapatos, enseres domésticos y electrodomésticos que se encuentren en buen estado. El equipo del diputado acude directamente a los domicilios para recoger las donaciones, facilitando así la participación de la ciudadanía.

Las personas interesadas únicamente deben enviar un mensaje o llamar al 443 698 4440 para agendar la recolección.

Barragán destacó que, además de apoyar a familias en situación vulnerable, el programa tiene un impacto ambiental positivo, ya que toneladas de ropa, muebles y objetos en buen estado terminan cada año en la basura, generando contaminación innecesaria. Tan solo la industria textil y los residuos voluminosos como muebles representan una parte importante de los desechos urbanos, muchos de los cuales podrían reutilizarse o tener una segunda vida, reduciendo la saturación de los rellenos sanitarios y la huella ambiental.

“Con Fuera Tiliches ayudamos a quien lo necesita y, al mismo tiempo, contribuimos a cuidar el medio ambiente. Lo que para una familia ya no sirve, para otra puede ser de gran utilidad”, señaló el legislador.

El programa continúa recorriendo colonias y comunidades de Morelia, fortaleciendo la cultura del reuso, la empatía y el apoyo comunitario.