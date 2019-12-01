"Fue asombroso, nadie nos quiso dar una máquina": Margarita López denuncia bloqueo en búsqueda de fosas en Uruapan

Morelia , Michoacán, a 4 de julio 2026.- La activista y madre buscadora, Margarita López, denunció una serie de omisiones y bloqueos por parte de autoridades federales, estatales y municipales, que impidieron la localización de restos humanos en una huerta de aguacate en el municipio de Uruapan, donde existen indicios de inhumaciones clandestinas.

La ex diputada local señaló que una búsqueda reciente fracasó debido a la negativa de diversas instancias para proporcionar una retroexcavadora, herramienta indispensable para trabajar el terreno donde se encontraban.

“Fue asombroso que nadie nos quisiera proporcionar una máquina. Se la solicitamos a la presidenta municipal de Uruapan (Grecia) y nos dijo que no tenían, lo cual es increíble porque en todos los ayuntamientos hay áreas de obras públicas. La Fiscalía General de la República dijo no tener presupuesto y el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda ni siquiera me tomó las llamadas”, recriminó la activista.

Narró que el rastreo estuvo marcada por la actitud agresiva del propietario de la huerta, quien, según la activista, ingresó al sitio con un grupo de abogados para vigilar a las madres buscadoras.

Margarita López relató que dicho predio estuvo bajo control de la delincuencia organizada durante ocho años y que, sospechosamente, el área donde se presume están los cuerpos ha sido cubierta con pisos de concreto y tapizada con restos de animales muertos.

“Curiosamente se les mueren dos becerros por semana y los están sepultando sobre lo que creemos es el área donde están los muertos. Creemos que debajo de todos esos animales están los restos de las personas. El dueño nos patinaba la camioneta cerca de donde cocinábamos y decía ser muy amigo de figuras políticas (Carlos Manzo) para intimidarnos”, denunció.

A la falta de equipo se sumó la inacción del Ministerio Público Federal asignado al caso. “Tenía miedo de decirle al señor que tenía la obligación de permitirnos trabajar; fue una semana desgastante y no nos permitieron abrir donde teníamos los indicios”.

En entrevista telefónica informó que la Fiscalía General de la República (FGR) se comprometió a gestionar una orden de cateo para revisar la huerta a profundidad y remover los restos de animales y el concreto.