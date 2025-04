Frutis Solís, ex secretario de Educación de Michoacán, se dice con las manos limpias 

Morelia, Michoacán, a 5 de abril del 2025.- El ex secretario de Educación en el Estado, Alberto Frutis Solís, señaló que los requerimientos que ha recibido por parte de la Contraloría Superior de Michoacán, son por observaciones menores, por lo que se dijo tranquilo y con la manos limpias por su paso como titular de la SEE.

"Yo no tengo ninguno, los únicos que me han enviado son cuestiones muy superfluas, muy básicas, por ejemplo, el otorgamiento en un Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) que está por salir la sentencia, donde es favorable a tu servidor, porque ahí no hubo ninguna irregularidad, es una renovación de (RVOES), no un otorgamiento nuevo y está dentro del marco legal, no hay ningún problema", respondió el ex secretario de Educación durante la administración silvanista.

Cuestionado sobre si mantiene contacto con el ex mandatario michoacano Silvano Aureoles Conejo, dijo que tiene varios meses sin comunicarse, y expresó tener confianza que la razón legal asistirá a SAC.

"Obviamente el monto que se maneja es exorbitante. ¿Por qué? Porque la auditoría señala el monto total del presupuesto, pero pues ahí están los cuarteles y acuérdense ustedes que cuando estamos en un tema de construcción, hay muchos responsables desde los que son los supervisores de obra, pues que tienen que estar checando que toda la obra esté de acuerdo a como está el contrato, igual hay un comité de adquisiciones que son los que también otorgan los contratos para los constructores, entonces yo tengo mucha fe, como lo escribí en mi perfil social, de que la razón legal le va a asistir al ingeniero, a todos los demás compañeros, y esto no es más que una cortina de humo", apuntó en entrevista brindada a diversos medios de comunicación, durante su asistencia a un evento encabezado por el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas.

Respecto a temas políticos, Frutis Solís comentó que está en un receso atendiendo temas personales y recordó que renunció hace varios meses al PRD por no comulgar con la ideología, incluyendo al líder actual, Octavio Ocampo Córdova.

"Nunca he pensado que un partido debe ser satélite de otro, el PRD tiene una historia muy fuerte, de gran trayectoria democrática, como por aquí hoy esta sucediendo. Yo creo que el dirigente que hoy tenemos, le quedó muy grande al partido. Y hay mucho deber a la militancia" expresó.