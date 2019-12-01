Frente Amplio de Izquierdas buscará el bienestar del pueblo: Jesús Mora

Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre del 2026.- La construcción del frente amplio de izquierdas tiene como fin superior el bienestar del pueblo, señaló Jesús Mora González, dirigente estatal de Morena; recalcó que la definición de futuras coaliciones electorales corresponde a los órganos nacionales de los partidos que la integran, de acuerdo a sus tiempos y procedimientos desde Michoacán.

En conferencia de prensa, el líder estatal de Morena señaló que la izquierda no debe ceder a las diversas propuestas de irse hacia el centro ideológico para abandonar sus principios, pero también se debe dar lugar al diálogo, la pluralidad o la construcción de acuerdos. Recalcó que la suma de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) es muestra de la voluntad de cooperación.

“Podemos encontrar coincidencias con distintas fuerzas políticas sin abandonar nuestra vocación de justicia social, porque la izquierda no se define solamente por una condición frente a otros partidos, sino por los intereses que representan las desigualdades que combaten y las decisiones que toma cuando ejerce el poder”.

Asimismo, Jesús Mora apuntó que Carlos Torres Piña, coordinador en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Michoacán, ha demostrado la capacidad para dialogar con distintas expresiones políticas y encontrar coincidencias alrededor de un proyecto colectivo.

Enfatizó que el trabajo territorial y la disposición al entendimiento de Torres Piña han contribuido a reunir a fuerzas con trayectorias propias en un mismo espacio de colaboración. Por ello, subrayó que la unidad adquiere sentido cuando está al servicio de las causas populares.