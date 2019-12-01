Francisco Garduño es nuevo director de los Centros de Formación para el Trabajo de la SEP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 08:39:01

Ciudad de México, a 20 de enero 2026.- Francisco Garduño Yáñez, fue nombrado titular de la Dirección General de los Centros de Formación para el Trabajo, unidad adscrita a la Subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la dependencia federal, Mario Delgado Carrillo, quien a través de un comunicado en redes sociales, calificó al funcionario de “ejemplar”.

“Francisco Garduño es un funcionario ejemplar y su participación en estos centros será fundamental para la reforma a la Educación Media Superior que está en marcha con el Bachillerato Nacional”, expuso el funcionario federal en su cuenta oficial de X.

Garduño Yáñez fue titular del Instituto Nacional de Migración durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024); no obstante, en marzo de 2023 se vio visto en una polémica por el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas.

En ese sentido, en abril de 2025, un Tribunal de Apelación confirmó la suspensión condicional del proceso penal en su contra.