Francisco Domínguez Castro analiza posible afiliación al PAN en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 19:13:37
Querétaro.- Francisco Domínguez Castro, hijo del ex gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, afirmó que sostuvo un encuentro con la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), donde recibió una invitación para afiliarse y eventualmente aspirar a un cargo de elección popular.


Domínguez Castro aclaró que actualmente no está afiliado a ningún partido, pero manifestó su disposición a participar en el proyecto panista. 
“Voy a estar donde el partido lo diga; pero si tengo interés en representar a Querétaro desde cualquier espacio legislativo o de servicio público”.


Indicó que ha recorrido diversas zonas del estado, con especial énfasis en la capital, y que entre las principales preocupaciones ciudadanas se encuentran la seguridad y la simplificación de trámites municipales.


Respecto a cuestionamientos internos sobre posibles divisiones, aseguró que no existen imposiciones ni “dedazos” en Acción Nacional, y que el objetivo es sumar a las nuevas generaciones de jóvenes en la vida política. “El proyecto no es Pancho Domínguez ni Guillermo Vega, es Querétaro”.

