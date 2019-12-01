Fracción Parlamentaria del PRD presentó su Primer Informe Legislativo

Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre del 2025.- El Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, presentó su Primer Informe de Actividades Legislativas, en donde su diputada y diputados integrantes, destacaron que, durante este primer año de labores, han cumplido a cabalidad con los cinco ejes definidos desde un principio: gobernanza, justicia, educación, medio ambiente y desarrollo sostenible, y agenda social.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Giulianna Bugarini Torres, quien recibió dicho informe, manifestó que, un informe legislativo no es solo la relación cuantitativa de iniciativas, posicionamientos o gestiones, sino que es sobre todo el ejercicio republicano, que tienen hoy quienes son representantes populares, de transparentar el trabajo parlamentario frente a la ciudadanía.

La diputada Bugarini Torres, señaló que, “el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática ha dado hoy muestra a través de este informe, de un compromiso que es necesario valorar, primero por la voluntad política de asumir su responsabilidad en la construcción de acuerdos y debates legislativos, y segundo, por sostener la autocrítica como horizonte indispensable para evaluar con rigor el papel de las y los legisladores en la vida pública”.

Por su parte, la diputada Brisa Ireri Arroyo Martínez, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, indicó que este ejercicio de rendición de cuentas responde no solo a un mandato constitucional y legal, sino también a una convicción política y ética de informar de manera clara y puntual sobre el desarrollo del quehacer legislativo, las iniciativas impulsadas, los posicionamientos asumidos, así como los avances alcanzados y los logros obtenidos durante el periodo que se informa.

La legisladora perredista, afirmó que “con este informe damos cuenta del trabajo realizado en favor de la ciudadanía, convencidos de que la representación popular solo se legitima plenamente cuando se ejerce con responsabilidad, apertura y cercanía con la gente”.

En su intervención, el diputado Octavio Ocampo Córdova, integrante de la fracción parlamentaria del PRD, subrayó que “la ciudadanía nos ha elegido para legislar, por eso, compartir con ustedes este informe, a la mirada pública de todas y todos, es la mayor prueba de una convicción democrática, somos una izquierda que no se rinde porque creemos que la política es un servicio y no un privilegio, nuestra fuerza está en la historia de lucha que compartimos y en el presente que construimos con mujeres y hombres que trabajan todos los días por un mejor Michoacán”.

A su vez, el diputado Conrado Paz Torres, quien forma parte de esta fracción parlamentaria, dijo que este informe que presentaron, refleja que legislan en equipo, pues aseguró que “cada iniciativa es producto de una visión compartida, estoy convencido de que la política debe de servir única y exclusivamente a la gente”.

En ese sentido, ambos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, detallaron que, durante este primer año legislativo, participaron como Grupo Parlamentario en 80 sesiones, analizaron 384 dictámenes y se respaldaron iniciativas en temas como igualdad sustantiva, derechos indígenas, fortalecimiento del Poder Judicial, protección del maíz nativo, bienestar animal, derecho a la vivienda, salud universal y combate al nepotismo.

En este documento presentado, se informa que la fracción del PRD en el Congreso del Estado, presentó más de 40 iniciativas; cerca de 10 propuestas de acuerdo; y 10 posicionamientos, además de que en conjunto acompañaron diversas reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.